Opozice ve Sněmovně pranýřovala zpackaný kurzarbeit. Vláda přepracování zamázla

„Proč nám to sem dáváte,“ obrátil se Kalousek na přítomné zástupce kabinetu s tím, že ve Sněmovně nepamatuje situaci, kdy vláda žádá poslance o podporu pro předlohu, se kterou není sama spokojena. Narážel tak na úterní slova premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše o tom, že se návrh zákona moc nepovedl.

Z řad ODS zaznívala především slova o nutnosti změny výše a rozsahu podpory. Předseda strany Petr Fiala k tomu dodal, že chce zároveň prosazovat i odpuštění sociálního pojištění pro malé firmy a podnikatele do konce roku. „Dobrý zákon o ‚kurzarbeitu‘ by byl pro ekonomicky těžké časy potřeba,“ uvedl.

Za podporu podnikatelů se postavila i TOP 09, která navrhuje mimo jiné snížit odvody pro firmy na 50 procent za dny, kdy zaměstnanci nepracují. „Změny by pomohly jak firmám, tak samotné restrukturalizaci současné ekonomiky,“ řekla novinářům předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Poslankyně STAN Věra Kovářová pak označila za nejzásadnější problém vedle byrokracie také skutečnost, že by o spuštění režimu kurzarbeitu rozhodovala vláda. Ta by tak stanovila region, odvětví, rozsah zkrácené práce i dobu, po kterou by část mzdy vyplácel stát. Za příklad dávala německý model, kde o aktivaci rozhodují úřady práce. „Nejlépe rozumí danému regionu,“ vysvětlovala návrh na změnu.