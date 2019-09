Opozice pochválila Babiše za slib, že by nepřijal abolici

K udělení abolice je podle Ústavy potřeba kontrasignace premiéra nebo jím pověřeného člena vlády. Babiš už vloni v únoru v písemné interpelaci poslankyni Věře Kovářové (STAN) napsal, že by abolici nepodepsal ani jejím podpisem nepověřil nikoho dalšího. V pondělí Babiš Novinkám zopakoval, že by abolici nepřijal.

Opozice zároveň vyzvala prezidenta Zemana, aby ještě jednou přehodnotil úvahu o tom, že by nechal zastavit trestní stíhání Babiše v případě, že by ho nejvyšší státní zástupce obnovil.

„Je to i signál vůči veřejnosti. V této situaci, kdy tady jsou tendence neměřit všem stejným metrem, je důležité vyslat signál, že nám to není jedno. V tuto chvíli mlčet by byla jednoznačná neodpovědnost nás politiků,“ přidal se předseda KDU-ČSL Marek Výborný.