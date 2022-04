Opozice nebude ve Sněmovně blokovat snížení daně u pohonných hmot

Nacher řekl, že by vláda měla zavést plošná opatření jako většina zemí EU. Mohlo by jít například o snížení nebo zrušení DPH u potravin a energií nebo zastropování cen elektřiny, plynu a pohonných hmot. „Když tato vláda zaspí, a zatím to vypadá, že spí, tak se může stát, že se ze střední třídy stane nízkopříjmová,“ uvedl. Podobně se vyjádřil Rozvoral. „Je to opravdu nedostačující, je to minimum z toho, co se může udělat,“ uvedl k plánu snížení spotřební daně.