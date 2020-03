Opozice doplnila krizový štáb o své kandidáty. Usednou v něm Šmucler nebo Červíček

Šmucler: Někdo by měl říct, ty vire hnusný, my se tě nelekneme

Šmucler: Někdo by měl říct, ty vire hnusný, my se tě nelekneme Koronavirus

Neúspěšně do štábu kandidoval poslanec a bývalý zástupce ČR ve strukturách Severoatlantické aliance Radovan Vícha (SPD). Neuspěl ani bývalý ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marek Zeman, kterého nominovalo hnutí Trikolóra. Komunisté pak dříve avizovali, že do štábu chtějí vyslat poslance a bývalého policistu Zdeňka Ondráčka. Ani on ve štábu nakonec nezasedne.