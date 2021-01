Operátoři o ověřovacích SMS k očkování nevěděli

Systém pro registraci lidí starších 80 let na očkování, který byl spuštěn v 8.00, měl problémy. SMS s PIN kódy pro registraci lidem přicházely se zpožděním.

"Možná by příště pomohlo, kdyby operátorům stát o nápadu požadovat SMS ověření řekl dříve než hodinu po spuštění systému," sdělil na Twitteru Grund.

„Systém byl přetížen. Pokud jsou operátoři přetíženi jako na Silvestra, tak se jich musíte zeptat. My nejsme operátoři,“ řekl k problémům s odesíláním SMS premiér Andrej Babiš (ANO).

„Jestli někdo mluvil nebo nemluvil s operátory, to já nevím ,“ dodal premiér v reakci na dotaz, zda se stát na spuštění systému adekvátně připravil.

Chytrá karanténa uvádí, že další termíny budou nabídnuty poté, co do Česka dorazí další dodávky vakcín. Lidí nad 80 let, kteří se od pátku mohou k očkování registrovat, je v Česku 441 000.