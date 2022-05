Onkologické centrum na Karlovarsku? Chybí personál

Karlovarský kraj jako jediný nemá komplexní onkologické centrum. S jeho vznikem ministerstvo zdravotnictví počítá, řekl Právu šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09). Je to však otázka několika let, jak zdůraznil na schůzce v Karlových Varech.

„FN v Plzni bude dělat supervizi a ve spolupráci s ní by se část léčby, která se dělá v plzeňském komplexním centru, mohla dělat i v těchto dvou karlovarských nemocnicích, kde už onkologie funguje,“ přiblížil Válek. Plzeňští lékaři by kolegy školili, ale i vypomáhali některé dny přímo v karlovarských nemocnicích.

Léčba zhoubných nádorů se stále zlepšuje, úmrtnost je obecně stabilní, roste ale podíl nově diagnostikovaných, což souvisí se stárnutím populace. V Karlovarsku to je podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška vidět významně. „Není to tím, že by péče byla nekvalitní, ale proto, že pacienti chodí z velké části pozdě. U některých nádorových skupin je to až o 10 procent později zachycených nádorů, než je průměr ČR,“ řekl.