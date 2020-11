ON:LINE: V pátek přibylo 4458 případů

6:45 - Zhruba devět z deseti lidí, kteří v pražské vinohradské nemocnici zemřou nakaženi koronavirem, umře právě v důsledku této nové infekce. ČTK to řekl lékař Viktor Kubricht, jeden ze zdejších koordinátorů péče o pacienty s nemocí covid-19. I když bezprostřední příčinou úmrtí nemusí být právě covid-19, nebýt této nemoci, nezemřeli by, dodal. Debaty o to, kdo zemřel na covid a kdo s covidem proto podle něj nedávají smysl.