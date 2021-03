Lidé se nemohou sčítat. Formulář nefunguje

„Z preventivních důvodů jsme přikročili k uzavření formuláře do chvíle, než situaci důsledně vyhodnotíme a podnikneme kroky nutné k dalšímu bezpečnému provozu. Příčiny se analyzují a na zprovoznění se pracuje. Údaje z již vyplněných sčítacích formulářů nejsou nijak ohroženy,“ doplnil před devátou ráno.

Začíná sčítání lidu. Jak na to a co hrozí, když se nezapojíte

Začíná sčítání lidu. Jak na to a co hrozí, když se nezapojíte Domácí

Do služby není možné se přihlásit ani jedním z možných způsobů. Do elektronického formuláře by se lidé měli přihlásit číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku.