On-line: Premiér Fiala uvádí nové ministry do funkce

15:37 - Do budovy ministerstva dorazil premiér v doprovodu nového ministra Mariana Jurečky. Před budovou je přivítala dosavadní ministryně Jana Maláčová (ČSSD), která funkci v následujících minutách předá Jurečkovi.

15:15 - Premiér Petr Fiala odjel na ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), kde uvede do funkce místopředsedu vlády a šéfa lidovců Mariana Jurečku.

15:10 - Ministerstvo vnitra podle Rakušana musí umět čelit moderním hrozbám, zejména kyberhrozbám. „Lidi v tomto baráku to umí, je potřeba jejich know-how využít. Úkolů a výzev je mnoho, ale Česká republika a její občané si zaslouží bezpečí a vnitro tomu může výrazně pomoci,” míní Rakušan.

„Úplně první krok je připravit první zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a provázat ho s tím, co se v pondělí také uskuteční, tedy poradou covidových ministrů,” prohlásil Rakušan. S tím chce řešit také související krizové řízení, jež by se podle něj mělo vrátit do mezí zákona.