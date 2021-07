ON-LINE: Za neděli přibylo 105 nově nakažených. Dvakrát víc než před týdnem

08:10 - Za neděli přibylo v Česku 105 nově nakažených koroanvirem SARS-CoV-2 . Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Je to téměř dvojnásobek počtu pozitivních testů zachycených ve stejný den před týdnem, kdy bylo evidováno 56 nově nakažených. Za sobotu přibylo 124 nových nákaz.

08:07 - "Aby bylo jasno, covid-19 nebyl poražen," řekl v neděli americký prezident Joe Biden v projevu ke Dni nezávislosti. Připomenul, že v USA je s nemocí z koronaviru spojováno přes 600 000 úmrtí. "Nejlepší obranou... je nechat se očkovat. Drazí spoluobčané, je to ta nejvíce vlastenecká věc, jakou můžete udělat. Takže vás prosím, jestli jste tak ještě neučinili, udělejte to. Udělejte to hned," pokračoval.