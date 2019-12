Olej po vánočních řízcích? Od ledna už ne do záchodu, ale kontejneru

"Upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám do biopaliv, nejjednodušší ale je jejich energetické využití při výrobě tepla a elektřiny," uvedl Charvát. Oddělený sběr jedlých tuků a olejů podle něj posune Česko i k tomu, aby plnilo evropské cíle a snížilo riziko, že se tyto tuky a oleje budou dostávat do odpadních vod.

"To ale neznamená, že by se obce nebo vodohospodářské firmy neměly na plnění povinností připravovat. Pro hygienizaci kalů by do budoucna bylo vhodné využít zejména kompostárny, které mají dostatečnou kapacitu pro zpracování kalů z čističek odpadních vod," dodal Charvát.