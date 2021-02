Okamura se má lidoveckým europoslancům omluvit za lži o migrantech

„Bylo prokázáno, že toto tvrzení pravdivé nebylo. Žalovaný (Okamura) je osobou veřejně známou, je předsedou strany a řada lidí mu věří do posledního slova. Proto také tomu, co uvedl, veřejnost uvěřila,” konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisová. Zároveň se ale podle ní neprokázalo, že Okamura pověst europoslanců poškodil úmyslně.

Tomio Okamura není chlap. Znám ho přes deset let, ale ten člověk nemá morální zábrany. Nedokázal se omluvit tenkrát, nedokáže to ani teď. Je to zbabělec! Celé mé vyjádření po vyhraném soudu. ⬇️ pic.twitter.com/OEFupoGSrf

„Celé tvrzení pana žalovaného je totální lež. Evropský parlament nemá žádnou pravomoc hlasovat o sankcích členského státu, to může udělat maximálně Soudní dvůr EU. Ani jedno z hlasování nebylo o sankcích proti ČR. A i kdyby Evropský parlament tu pravomoc měl a i kdyby ta usnesení byla o tom, co tvrdí žalovaný, tak my jsme hlasovali proti usnesením,” zdůraznil Svoboda. Zdechovský dodal, že to, jak hlasovali, lze dohledat na stránkách europarlamentu.