Ohromila mě síla exploze, svěřil se český psovod po návratu z Bejrútu

Hynek se do Bejrútu vypravil spolu s českým záchranným týmem jako jeden z pětice psovodů.

Odjezd byl velmi rychlý. Původně prý chtěl jet 5. srpna s dětmi na houby. Už byli v autě, když zazvonil telefon. Děti tedy dovezl k tchýni a za hodinu a půl už byl na cestě do Prahy na letiště.

Celkem do Libanonu odletělo na čtyřicet specialistů, nechyběl ani statik nebo lékař. David Hynek měl primárně za úkol vyhledávání přeživších.

„Co mně uvízlo v paměti, tak to byla síla, kterou musel výbuch mít. Pracovali jsme kousek od epicentra. Všude ohnuté jeřáby na nakládání a vykládání námořních kontejnerů. Překvapila mě síla, která ohýbala ocelové konstrukce, jak pohazovala s plnými kontejnery. Jedna loď byla částečně hozená na druhou,“ svěřil se orlickoústecký hasič.

Pro jeho 4,5letého německého krátkosrstého ohaře Darrena to bylo první nasazení v ostré akci. Doslova zkouška ohněm. Čeští záchranáři očekávali horko, ale skutečnost byla mnohem horší.

„V troskách budovy to je složitější. Záleží na typu trosek, klimatických podmínkách. Za ideálních podmínek najde i pět až devět metrů hluboko zasypaného člověka,“ dodal muž, který je ve službě už 19 let.

„Na pohyb v troskách jsme zvyklí, až tak mě to nezaskočilo. Přesto to bylo z mého pohledu zcela něco jiného, než na co jsme zvyklí v Čechách,“ dodal kynolog.