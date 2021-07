Odstup mezi dávkami se zkrátí na 21 dní. Školáci, kteří si pospíší, se vyhnou testům

„U dětí ve věku 12 až 15 let i těch, které už mají za sebou první dávku, tak se jim bude zkracovat ten termín automaticky na 21 dní. Cílem je, abychom měli i v této populaci co největší proočkovanost, zejména před začátkem školního roku,” uvedl ministr.

Pokud by platila stávající pravidla, tedy odstup mezi vakcínami 34 dní a plná ochrana až dva týdny po aplikaci druhé dávky, stihly by získat bezinfekčnost do 1. září jen děti očkované první dávkou do této středy. Nová pravidla to umožní i těm, které budou poprvé očkovány do 28. července.