ODS oslabuje, Trikolóra posiluje

Vítězem voleb by se v říjnu podle modelu společnosti STEM stalo hnutí ANO se ziskem 33,1 procenta. Druzí Piráti by měli 12,5. Třetí ODS oslabuje, volilo by ji 10,5 procenta lidí. Následuje KSČM s podporou 8,4 procenta. SPD by dostala 7,5, ČSSD 6,5 a lidovci 5,6 procenta. Trikolóra přes léto narostla z červnových 0,5 na říjnových 4,2 procenta.