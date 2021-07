Odchod Sobotky mnohé straníky překvapil

Obdobně se vyjádřila místopředsedkyně soc. dem., ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová . „Panu Sobotkovi děkuji za práci, kterou vykonal pro ČSSD i Českou republiku, a přeji mu vše dobré do budoucnosti,“ uvedla Maláčová.

„Neznám důvody, proč se rozhodl nezaplatit členské příspěvky, ale mrzí mě to. Vždy jsem si ho vážil a rád jsem s ním spolupracoval, vždy to byl autentický sociální demokrat,“ uvedl Chvojka, který byl ministrem v Sobotkově vládě.

Netolický označil Sobotku za člověka, který byl tváří soc. dem, ať se to někomu dnes líbí, nebo ne. „Jak jsem ho poznal, tak ve funkci premiéra byl – na rozdíl od toho stávajícího – kompetentní,“ poznamenal hejtman. Podle něj vždy, když šlo o věc, uměl nakonec říct rázné slovo, byť to tak navenek nevypadalo.

Za škodu označil Sobotkův odchod jeho bývalý místopředseda a ministr zahraničí v jeho vládě, nyní šéf resortu kultury Lubomír Zaorálek. „Je to škoda, ale neodchází ve zlém,“ uvedl a dodal: „Zřejmě usoudil, že v tom, co dnes dělá, už nebude politiku potřebovat.“ Sobotkovi pak popřál hodně štěstí do další životní etapy.