Od Volného se kvůli zneužití neschopenky distancuje už i „jeho“ strana. Ta změní název

Současně také zahájila kroky, které povedou k návratu tradičního názvu strany a „odpojení se od všeho, co stranu jakýmkoliv způsobem spojuje s podle nich zdiskreditovanou značkou Volný blok.“

Předsedkyně Volného bloku tím reaguje na zprávy, podle kterých měl Volný nastoupit krátce pro prohraných volbách, kdy se nedostal do Sněmovny, na nemocenskou. Tu měl pobírat i v době, kdy se aktivně účastnil demonstrací proti povinnému očkování. Upozornil na to iRozhlas. A krátce na to Volný nemocenskou ukončil.