Očkování u pediatrů se rozjede příští týden

„V praxi je to tak, že i když tento týden budou přijímány menší objednávky, tak závozové dny do ordinací budou od příštího týdne. Spíš se očkování v ordinacích, které fungují a nemají dovolenou, rozběhne až v průběhu následujícího týdne,“ přiblížila Právu místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hana Cabrnochová.

Hned první den se navíc ukázalo, že pediatři nemohou přes systém objednávat poloviční balení vakcín, jak slibovalo ministerstvo i distributor.

Rodiče se zajímají

„Je to důležité pro to, aby se pediatři do objednávání zapojili a neodradilo je to. Bylo nám přislíbeno, že bude možné ode dneška (úterý) poloviční množství objednávat především telefonicky,“ dodala Cabrnochová.

Objednávkový systém nabízí jako minimální množství jen stodávkové balení, což řadu lékařů odrazuje. I poloviční balení je pro některé risk.

„Zatím platí, že minimální objednávka je 50 dávek. Málokterý praktik si může dovolit takovou zásobu objednat. Jsou dovolené, a expirace, po jakou dobu může zůstat vakcína v lednici, se pohybuje okolo měsíce,“ řekla Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

„Tedy v praxi se bude muset domluvit více kolegů a až poté objednat,“ dodala Šebková.

Podobné limity vidí i lékař Štefan Hrunka, který ordinuje v Chlumci nad Cidlinou. Stejně jako řada dalších oslovených pediatrů, i on má obavy, zda se podaří padesátidávkové balení včas spotřebovat.

„Není to o tom, že by se to nevyočkovalo. Já ale nejsem očkovací centrum a musím dělat i jiné věci, přijdou chřipky. Menší balení by bylo vhodnější, abych si mohl flexibilně doobjednávat,“ vysvětlil lékař. Některé ordinace proto vedle seznamu náhradníků nabízejí i možnost naočkovat rodiče nebo jiný doprovod dětí.

Dotazům na očkování proti covidu čelili pediatři už dříve. Očkování svých nezletilých synů zkonzultovala s lékařkou i paní Marcela Nachtigalová. Doporučení dostala od ní i od svých známých ze zdravotnictví.

„Starší syn se rozhodl úplně sám, když věděl, že jsme očkovaní my, babička, děda i známí. Řekl, že se bojí, kdyby se nakazil. A druhá věc byla, že se nebude ve škole testovat, a hlavně bude moct cestovat do zahraničí,“ přiblížila Právu s tím, že „píchnout“ se nechá i mladší syn, kterému bude brzy dvanáct let. „Já i děti jsme astmatici, takže jsem opravdu ráda,“ dodala paní Marcela.

Rodiče mají zájem

Zatím se mohli děti od 12 let očkovat jen ve vybraných centrech vakcínou od Pfizer/BioNTech. Zajít si teď mohou i přímo ke svému pediatrovi pro obdobný preparát od Moderny. A první zájemci se už hlásí.

„Očkovat v ordinaci plánuji, několik rodičů už projevilo zájem. Nyní pracuji na logistice a na kompatibilitě systému ordinace se systémem ÚZIS,“ napsal Právu Ctirad Kozderka, dětský lékař z Kralovic.

Některé ordinace chtějí své dětské pacienty aktivně oslovit. Ať už telefonicky, nebo třeba ve spolupráci s radnicí.