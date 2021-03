Očkování pod božím dohledem: v Sokolově chodí lidé na vakcínu do kostela

Unikátní prostor slouží v Sokolově jako očkovací centrum proti koronaviru. Zatímco jinde se chodí očkovat do nemocnic, sportovních hal nebo do kulturních domů, v Sokolově míří lidé do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského. Velkokapacitní očkovací centrum tam funguje od pondělí 15. března.