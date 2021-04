Očistěte mého muže! Rodina oběti z Vrbětic od začátku odmítá nedbalost

„Měl jsem ho vždycky za slušného kluka, spolupracovníka z klubu. Dostal u nás za úkol dělat hospodáře. Když děláte se sportovními zbraněmi a staráte se o munici, musíte v tom mít pořádek. Byl to pedant. Nevím, že by někdy něco zanedbal, nic neopouštěl, dokud věc nedokončil. Vždycky jsme se shodli,“ přiblížil muže, který zemřel ve svých devětapadesáti letech.

„Jsme si jistí tím, že jim (firmě Imex Group) chtěl někdo ublížit. Že to byl záměr. Náhoda to nebyla,“ reagoval v témže roce na její slova zeť zemřelého.

„Nešlo mi do hlavy, že by v muničním skladu sám pochybil. Za tím si stojím od prvopočátku. I ti, co dosud měli pochybnosti, že by dvojice ve skladu něco zanedbala, snad už věří, že tato varianta padá. Znali jsme se přes čtyřicet let. Pravda vyšla najevo,“ doplnil včera kamarád zemřelého muže Josef P.