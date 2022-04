Očernila manžela. Chybí úmysl, osvobodil ji soud

Podle něj chybí důkaz o tom, že by žena lhala úmyslně. Případ se tak vrací státnímu zástupci k došetření.

„Křivé obvinění je úmyslným trestným činem. K naplnění této podmínky tak nepostačí pouze to, že šířená tvrzení jsou neprokázaná, nepotvrzená a nevěrohodná. V daném případě existenci úmyslu obžalované nic nenasvědčuje,“ stojí v rozhodnutí krajského soudu, do kterého Právo mělo možnost nahlédnout.

Soudy kauzu Miroslav S. uzavřely s tím, že obžalovaná jej nařkla ze spáchání protispolečenského jednání, které je veřejností citlivě vnímáno, přičemž délka tohoto řízení trvala několik let a měla dopad i na osoby jemu blízké.

„Jednáním obžalované byl dehonestován ve svém bydlišti, osobním životě i v zaměstnání. Jeho okolí neslo celou záležitost velmi negativně. On sám musel vyhledat pomoc psychologa, bral prášky na zklidnění a docházel na psychoterapie,“ zdůraznila státní zástupkyně.

Policisté obvinili Miroslava S. ze znásilnění a týrání, za což mu hrozilo až deset let vězení. „Nejméně ve čtyřech případech donutil svoji manželku k pohlavnímu styku. Rovněž ji psychicky a fyzicky týral, a to tím, že na ni hrubě křičel, nadával do debilů, magorů, hyen a krav. Dále snižoval její schopnosti matky, manželky a člověka, stejně tak jako její dovednosti. Ponižoval ji a fyzicky napadal,“ stojí v usnesení o zahájení trestního stíhání.