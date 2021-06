Obří nákup BVP se rozplývá

O zakázku se uchází švédská společnost BAE Systems se strojem CV90, německá firma Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx a španělská společnost GDELS s obrněncem Ascod. Podle informací Práva Němci požádali o prodloužení až do října a španělská firma do srpna, ministerstvo ale umožnilo dvouměsíční odklad.

Jak Právo dříve napsalo, zakázka nabírá zpoždění a rozhodnout se nestihne dřív než na jaře příštího roku, a to už nejspíš nastoupí nová vláda po říjnových volbách. Navíc, jak se píše ve vládním materiálu, který Právo má k dispozici, dalším rizikem je možnost, že se neúspěšné firmy proti výsledku soutěže odvolají, což může podepsání smlouvy o další měsíce oddálit.

Ve vládním hnutí ANO se nadto objevili kritici této největší zbrojní zakázky v dějinách ČR, kteří s tak drahým nákupem nesouhlasí. „Celý nákup je prapodivný. Podle mého je 210 bévépéček zbytečný luxus. Už by se mělo jasně říct, že by stačilo 130 bojových vozidel s kanonem a zbytek by měl být na kolech,“ řekl Právu člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO).