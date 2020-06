Obrana neztrácí čas, kupuje děla za šest miliard

„Experti přišli s tím, že požadavky armády nejlépe splňuje systém Caesar od francouzské firmy Nexter, a proto oslovíme výrobce napřímo,“ řekl Metnar . Na dotaz Práva, proč neudělají výběrové řízení, v kterém by nejlépe určili tržní cenu, odpověděl: „Pokud máme naprostou jistotu, že armáda chce konkrétní techniku, tak jdeme touto cestou, protože když se technika soutěží, tak to prodlužuje dobu zakázky.“

Do oprav armádní techniky se cpou miliardy, přesto je značná část mimo provoz Domácí

Podle ministra chtějí kontrakt podepsat do konce roku. „Teď bude vyjednávání o ceně a ta bude ověřena znaleckým posudkem,“ dodal Metnar s tím, že pro výběr francouzského děla sehrálo roli i to, že velká část z kontraktu zůstane v Česku. „U této techniky budeme mluvit o zapojení domácího průmyslu v minimální výši 40 procent,“ řekl.

Pro kopřivnickou Tatru to nebude velký problém, protože už s Nexterem vyrobila 15 děl Caesar pro dánskou armádu. Ta za ně dala 40,3 milionu eur, což je přes miliardu korun a jednotková cena byla okolo 75 milionů korun za kus.

Generální štáb posuzoval osm strojů, mj. izraelská děla Atmos, švédská Archer, německé houfnice PzH-2000 nebo slovenské Zuzany 2. Ty podle Metnara prošly do užšího výběru. Ale zřejmě je vyřadila vyšší cena. Slovensko si totiž před dvěma roky objednalo 25 děl Zuzana 2 za 172 milionů eur, což je 4,5 miliardy korun, neboli 180 milionů za dělo.

Dělostřelci v Jincích se na nové stroje těší. Nyní mají 48 děl Dana, která slouží už přes 30 let a mají ráži 152 mm používanou ještě armádami Varšavské smlouvy, která dostřelí jen 20 kilometrů. „Není to motivace nejen pro velitele, ale i pro vojáky, kteří se těší na práci s novou technikou a na zvednutí kreditu v rámci celé armády i na zahraničních cvičeních,“ řekl Právu velitel pluku Milan Kalina. Nyní musí vojáci vypočítávat dráhu letu ručně, nové stroje už budou plně automatizované. Podle Kaliny se sníží doba zaměřování a střelby z desítek na jednotky minut.

Ministr Metnar ve čtvrtek také překvapil, když v rozhovoru pro ČTK řekl, že pokud obrana nedostane slibovaný rozpočet na příští rok, tak odstoupí z funkce. „Nemám žádnou jinou ústupovou variantu a s tímto na vyjednávání o rozpočtu půjdu. Celý život jsem si budoval nějaké renomé a nebyl bych u toho, kdyby to mělo mít špatný vývoj. A to říkám se vší zodpovědností, to mi nestojí za to,“ řekl.