Obrana má pro dodavatele BVP nové podmínky. Pokud neuspěje, tendr zruší

Mezi podmínkami bude podle náměstka ministryně obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Lubora Koudelky například vzdání se nároků zejména na náhradu újmy, která by účastníkům tendru v souvislosti s dosavadním průběhem mohla vůči ministerstvu vzniknout.

Při nehodnotitelnosti nabídky také bude z veřejné zakázky rovnou vyloučen dodavatel, nikoli pouze vyřazena jeho nabídka, jak to v minulosti učinil exministr Lubomír Metnar (za ANO).

K vyloučení uchazeče by došlo, pokud by předložil vyšší cenovou nabídku než v původně předpokládané hodnotě 51,68 miliardy korun včetně DPH. Ministerstvo by zároveň mohlo i bez uvedení důvodu ukončit jednání s kterýmkoli z uchazečů a vyloučit jej z tendru i ukončit posuzování či hodnocení předložené nabídky.