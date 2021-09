Obrana doporučila koupit bez výběrového řízení protiletadlový systém. S údržbou za 37,2 miliardy

„Nebyla tam spočítaná inflace na celý cyklus dodávek, tedy až do roku 2026. Je tam zvýšená cena práce i vstupních materiálů. Jsou tam nějaké nadpožadavky. Když se dnes podíváte, tak neznám obor, kde by nedocházelo z hlediska makroekonomických vlivů k navýšení cen,“ vysvětlil Novinkám ministr obrany Metnar s tím, že resort má cenu dostatečně zdůvodněnou.

„Obecně, pokud je uplatněn tento režim zadání, tedy na základě výjimky, tak je to odpovědnost zadavatele. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) není oprávněn přezkoumávat zakázky, které jsou zadány ve výjimkách, ale pouze to, zda byla uplatněna výjimka v souladu se zákonem. Můžeme jen přezkoumat, zda pro tu výjimku byly legální důvody,“ řekl šéf antimonopolního úřadu na dotaz Novinek, zda je podle něj u takto vysokých částek relevantní nakupovat bez soutěže.

„Nepamatuji si, že bychom to řešili, a jistě jsme tuto informaci mohli mít dopředu. Nicméně jsem ráda, že to ministerstvo spočítalo. Tak by to mělo být u všech projektů, mnohokrát jsme po tom volali,“ řekla deníku například šéfka výboru Jana Černochová (ODS).