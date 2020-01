Obrana chce vyslat 60 vojáků do války s teroristy v Africe

Vláda dostane v nejbližších dnech na stůl návrh ministerstva obrany na vyslání 60 vojáků do francouzské operace Barkhane, která od roku 2014 bojuje proti islamistickým teroristům v saharských oblastech Afriky.

„Vládě se předkládá ke schválení návrh na působení sil a prostředků ministerstva obrany v rámci protiteroristické operace Barkhane v Mali, Nigeru a Čadu v celkovém počtu do 60 osob, a to na dobu ode dne schválení parlamentem do 31. prosince 2022,“ stojí v návrhu, který má Právo k dispozici. Celkové náklady na misi obrana odhaduje na 598 milionů korun.