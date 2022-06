Oboru Jelenice majitelé neotevřou. Ústavnímu soudu navzdory

Právu to potvrdil Tomáš Bittner, náměstek firmy Opavská lesní, jíž pozemky patří. Starostové okolních obcí to označují za pohrdání právem, firma ale argumentuje tím, že chce zajistit klid zvěři a soudy rozhodují od stolu bez znalosti podstaty.

Starosta Vítkova ale již dříve řekl, že v úvahu by mohlo připadat prohlášení vstupních bran za černou stavbu a jejich odstranění by pak již mohlo být vymahatelné, například i pokutami, ale pokud to firma opět zpochybní u soudu, celá věc se může protáhnout na několik dalších let.