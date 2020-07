Obnova Vřídelní kolonády se protáhne

„V současné době proběhlo výběrové řízení na demolici stávajícího stropu Vřídelní kolonády a výstavbu stropu nového. Počítám, že v polovině července zahájí práce,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík (ODS). Práce mají trvat osmadvacet týdnů.

„Předpokládáme, že koncem podzimu by se mohly provádět i další postupné kroky při obnově Vřídelní síně. To znamená, že by se mohla začít připravovat skleněná stěna objektu,“ pokračoval náměstek.

Původně chtělo vedení města mít všechny práce hotové do zahájení letošní lázeňské sez ony na začátku května. „To se nepovedlo, protože při dodržování termínů při poptávkovém a výběrovém řízení se časy protahují,“ dodal Bursík, podle kterého ale na příští lázeňskou sez onu bude vše v pořádku.

Karlovy Vary podle projektové dokumentace předpokládaly, že je vyjde odstranění stropu na necelých deset milionů korun.

„Vysoutěžilo se to ale za zhruba 13 milionů korun,“ podotkl náměstek, který připomněl, že dosud byla vložena do výměny krenotechnologie, tedy zařízení na jímání a rozvod vřídelní vody do karlovarských hotelů, částka asi ve výši 14,2 milionu korun.

„A zhruba kolem dvaceti sedmi milionů korun bude v součtu investováno do stavební části rekonstrukce Vřídelní kolonády,“ konstatoval Bursík.

„Až práce skončí, dostane se Vřídelní kolonáda do původního stavu. To znamená, že bude mít dvě nádrže krenotechnologie na vřídelní vodu, nové rozvody a kompletně nové separátory tak, aby srdce kolonády bylo v pořádku,“ dodal náměstek.

Mezinárodní soutěž

Město pověřilo před časem Kancelář architektury města (KAM) Karlovy Vary, aby připravil a podklady ohledně zamýšlené mezinárodní soutěže na případnou budoucí podobu nové zástavby prostoru Vřídelní kolonády.