Obce, kraje a města se topí v penězích, prohlásil Babiš ve Sněmovně

Rozpočet na příští rok počítá se schodkem 40 miliard korun. To se nelíbí pravicové opozici. „Nesouhlasíme s rozpočtem od začátku. Urychluje bobtnání státu a umožňuje tunelování budoucnosti,“ míní poslanec ODS Jan Skopeček.

„Poté, co byly schváleny základní parametry v prvním čtení, neexistuje žádný pozměňovací návrh, který by mohl dostat návrh státního rozpočtu do akceptovatelné podoby,“ uvedl exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Návrh rozpočtu označil za neodpovědný.