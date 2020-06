Obce berou miliardy na vodu, bojí se sucha

Například obec Rovečné na Vysočině nechala vyvrtat dva 150 metrů hluboké vrty a vybudovat širokoprofilovou studnu s jímacími zářezy. Celkem na to dostala ze státního fondu pět milionů korun, včetně připojení na vodovod.

V jihomoravské obci Přísnotice čerpali 5,68 milionu korun na to, že se kolem kostela svatého Václava rozhodli udělat „vsakovací průleh, následně zatrubněný bezpečnostní přepad, který je veden ulicí a vyústěn do bezejmenné vodoteče, a dále podzemní akumulační nádrž pro závlahu přilehlého parku“. V obci Semín zase vybudovali čtyři tůně s příspěvkem 1,2 milionu.

„O tyto dotace je veliký zájem,“ potvrdila Právu mluvčí SFŽP Lucie Früblingová. Do předchozích dvou výzev poslalo své projekty na šest desítek obcí, a za 240 milionů tak vznikne více než dva tisíce domovních čistíren pro téměř 10 tisíc obyvatel. Další kolo žádostí končí v červnu a je v něm 200 milionů. Výše příspěvku je odstupňována podle kapacity jedné čistírny od 100 do 240 tisíc korun.

Fond od roku 2014 dále investoval do 660 vodohospodářských projektů z evropských i národních zdrojů 16,8 miliar­dy korun. „Po podpoře projek­tů souvisejících s dostupností a kvalitou vody je stále poptávka,“ potvrdila Früblingová.

Například do konce ledna letošního roku si mohly obce sáhnout na celkem 2,5 miliardy korun určených na přivaděče vody, kanalizaci a čištění v rámci národního programu Životní prostředí.

V jedné výzvě na to bylo vyčleněno přes půl miliardy korun a v dalším kole dokonce miliarda. Dostat se má na všechny žadatele, kteří splní podmínky programu. Nesoutěží se, kdo je nejlepší. SFŽP za šest let podpořil přes tisíc přírodě blízkých projektů na zadržování vody v krajině za více než čtyři miliardy korun z evropských fondů. Jde o stovky nově vybudovaných tůní, mokřadů, úpravy toků, investice do nové zeleně, rozlivů řek a další projekty.