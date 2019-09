O tisíce opuštěných psů se stará 300 útulků

„Žádný oficiální údaj o ak- tuálním souhrnném počtu zvířat ve všech těchto zařízeních nemáme. Útulky nemají povinnost zaznamenávat údaje do online databáze, která by zřejmě jako jediná umožnila počet zvířat v těchto zařízeních sledovat,“ napsal Právu mluvčí správy Petr Majer.

Záleží na aktuální módní vlně. „Teď je akutní přírůstek kříženců stafordů a pitbulů. Lidé si pořizují štěňátka, protože jsou roztomilá, ale vůbec nevědí, co je čeká. Jen za dnešek mám objednaný příjem tří takových kříženců od lidí, co toho psa nezvládají, a už to podle nich dál nejde,“ řekla Právu.

On i Sychrovská se však shodují, že prakticky pro většinu psů se dá najít nový majitel. I když pár problémových zvířat někdy zůstává v zařízení i několik let. Málokdy se pak stane, že by se do útulku dostal pes, který by se ztratil. Podle Sych­rovské spíš majitelé zvíře vyhodí na ulici.