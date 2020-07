O své nemohoucí pečuje až milion Čechů

„Je to strašně moc lidí, kteří sociálním systémem propadají. Sami sebe ani nedefinují, jako že pečují. Přitom tito neviditelní jsou pilířem celého sociálního systému, jelikož poskytují 70 až 90 procent dlouhodobé péče. A kdyby to nedělali, celý náš systém se zhroutí,“ upozorňuje na význam laických pečovatelů Ivo Mareš, projektový manažer Diakonie ČCE.

Podle nejnovějších statistik je v Česku 2,09 milionu obyvatel starších 65 let, tedy téměř 20 % populace. Každý rok přibývá ve věkové kategorii seniorů přibližně 50 000 lidí. Demografická prognóza ukazuje, že se podíl seniorů na celkové evropské populaci bude dále zvyšovat a už kolem roku 2035 bude každý čtvrtý Evropan v seniorském věku a do roku 2050 se toto číslo vyšplhá téměř k třiceti procentům. Prognóza pro Česko tento trend kopíruje.

„Mnoho lidí ani neví, že by měli na příspěvek na péči nárok. S tím může pomoci projekt Pečuj doma. Ale pak je tu složitý a dlouhý proces jeho získání. Musí o něj žádat ten, který péči potřebuje. Pak proběhne šetření pracovníka úřadu práce, zda skutečně žádající péči potřebuje, dále praktický lékař sepisuje zprávu o zdravotním stavu pacienta a ta jde posudkovému lékaři. Tento proces, který by se měl vejít v ideálním případě do tří měsíců, ale v Česku trvá až rok a půl. To vede i k tak absurdním situacím, že se toho ten člověk nemusí ani dožít,“ upozorňuje socioložka Starostová.