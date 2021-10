O aktivaci článku 66 budeme jednat dál, řekl Vystrčil

„To, jak jsme stanovili náš postup, je v pořádku. Pokud nebudeme mít zprávu, že je pan prezident schopen zastávat úřad, tak se na to sami dotážeme. A podle odpovědi se začátkem listopadu rozhodneme, zda budeme hlasovat o tom, jestli může jeho kompetence vykonávat premiér a předseda Sněmovny,” řekl České televizi Vystrčil.

„My nejsme lékaři, a tak nevíme, co se dá z toho zveřejněného videa významného usuzovat, a tudíž si myslím, že ten postup, který jsme připravili, kdy chceme znát aktualizaci zdravotního stavu pana prezidenta, je velmi korektní a seriózní,“ doplnil šéf Senátu Právu.

„Jsem rád, že se potvrdilo, ze 13. října, ve středu, měl pan Mynář informaci o stanovisku skupiny lékařů, ze kterého mj. plyne, že pan prezident není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. A i když toto již věděl, tak ve čtvrtek přivedl k prezidentovi Vondráčka. Pro mě z toho plyne, že člověk, je-li nemocen, by měl mít klid,“ prohlásil také Vystrčil.

Ten se také ohradil proti Mynářovu tvrzení, že senátoři zveřejnili zprávu ÚVN, protože jsou chráněni imunitou a indemnitou. „Byl to pan Mynář, kdo mluvil o lékařských údajích. My jsme nikdy o tom, jakou má pan prezident nemoc a čím trpí, nezveřejnili. My jsme zveřejnili pouze sdělení, že není schopen vykonávat své pracovní povinnosti, tedy svůj úřad,“ řekl Vystrčil.