NSS je přetížený. Šimka volá po změně zákona a chce více soudců

Ambicí Šimky pro příštích deset let je udržet kvalitu rozhodování a také duch soudu, který první předseda Josef Baxa stavěl prakticky na zelené louce. „Duch byl otevřený, přátelský, umírněně lidskoprávní, což přetrvává i po téměř 20 letech,” řekl Šimka. Po Baxovi vedl soud Michal Mazanec, skončil kvůli věku na přelomu roku. Poté prezident Miloš Zeman jmenoval devětačtyřicetiletého Šimku.

Problém přetížení soudu se prohlubuje zhruba posledních pět let. Tři desítky soudců loni dostaly na stůl 4917 kasačních stížností a dalších podnětů, včetně nové pandemické agendy. „Ale není to covidem, žádnými mimořádnými okolnostmi. Je to prostě standardní společenský jev, že se lidé soudí se státem, tak jako v celé Evropě,” uvedl Šimka.