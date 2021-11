NSS chyboval, když neřešil námitku k uznávání protilátek, rozhodl Ústavní soud

NSS tak bude muset spor znovu projednat, ovšem s očekávatelným výsledkem, neboť v mezidobí se již ke stejným námitkám dostatečně vyjádřil. Opatření o neuznávání protilátek sice dříve označil za nezákonné, ovšem poté, co ho ministerstvo lépe odůvodnilo, už jej ponechal v platnosti.

Spor se týkal opatření, podle něhož se měly děti na jaře dvakrát týdně testovat. Z této povinnosti byly vyňaty ty, které měly doklad o prodělání nemoci či očkování. Rodina namítala, že děti covid dříve prodělaly, což dokládala zjištěnými protilátkami. Podle jejich názoru by se tak děti nemusely testovat.

NSS ale jejich argumentaci nevyslyšel. Upozornil, že podle návrhu by měly být lidé s protilátkami postaveni na roveň očkovaným, ale že NSS nemá pravomoc doplňovat mimořádná opatření, neboť by tím nepřípustně zasáhl do pravomoci ministerstva zdravotnictví. „Úlohou správních soudů totiž není opatření obecné povahy dotvářet či hledat optimální řešení,“ vysvětlil NSS.