Novým šéfem vojenských lesů má být Vohradský. Před jmenováním jej vyslechne vládní výbor

Vohradský se v lesnictví pohybuje dlouhá léta. Ve vojenských lesích pracoval už v letech 2002 až 2009. V témže roce pak přešel do jednoho z největších státních podniků, a to do Lesů ČR, které obhospodařují šestinu plochy Česka a zhruba polovinu všech lesů v zemi. Od roku 2015 pak opět pracuje ve VLS jako ředitel divize Mimoň.