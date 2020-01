Nový virus má potenciál pandemie, říká expert

Číňané se o to snaží nebo budou snažit. Ale klinický stav člověka se vyvíjí každou hodinu. V Číně na letišti ještě pasažér nemusí mít teplotu a přiletí do Evropy a horečku mít může nebo ji dostane až týden po příletu, protože inkubační doba je až čtrnáct dní. Takový pacient pravděpodobně nebude infekční celou dobu. Spíše posledních pár dní inkubační doby.

Úplně nově ale mám k dispozici epidemiologický model, který říká, že ve zmíněném Wu-chanu se podařilo zachytit a diagnostikovat jenom pět procent případů. A podle jednoho z modelů by počet nakažených v prvním únorovém týdnu mohl být 270 tisíc lidí, a to jenom v tom jediném městě. Tedy to, co je zachyceno, je jedna věc, a co je reál, je věc druhá. Rozhodně bychom nový koronavirus neměli podceňovat. Má potenciál pandemického šíření.