Nový stavební zákon prošel Sněmovnou v prvním čtení

„Na bytový dům, povolení v rámci Prahy čekáme v průměru pět let, na novou dálnici čekáme 13 let. Na běžné obchvaty ale čekáme i 20 let, dokonce i 25 let,“ hájil zákon v dolní komoře vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Zastupoval ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO), která má koronavirus.