Šéf Senátu Vystrčil: Jde o vliv Číny na Česko, výhrůžný dopis Kuberovi si teprve přečtu

Pane předsedo, podle serveru Aktuálně jste v kanceláři pana Kubery našel výhružný dopis čínské ambasády, je to pravda?

Není to pravda, žádný dopis jsem nenašel. Situace je taková, že jsem si ráno dopis přečetl v médiích, a ještě jako senátor jsem se zeptal ředitele kanceláře předsedy Senátu a on mi potvrdil, že ho má, že je uložen v trezoru.

Takže originál jste neviděl?

Ne, nečetl jsem ho. Je v trezoru pana Kubery, zítra se na něj podívám. Jedna z věcí, které jsem udělal jako první, je, že jsem požádal pana ředitele, aby mi shromáždil všechny materiály, které se týkají plánované návštěvy Tchaj-wanu. Dopis bude součástí těch podkladů, začneme se tou věcí zabývat.

Už jste se rozhodl, jestli na Tchaj-wan pojedete?

Rozumím vaší otázce, ale nemůžu odpovědět. Třeba se ukáže, že je vhodnější jiná reakce. Nechci v tuhle chvíli říkat definitivní stanovisko. Jsem zvyklý se rozhodovat až po tom, co si vyslechnu všechny, kdo se tím zabývají a dlouhodobě to řeší.

Už to není o tom, jestli má někdo jet na Tchaj-wan. Je to v přístupu jednoho státu k jinému státu

Jak hodnotíte, že čínská ambasáda vyhrožovala panu Kuberovi?

Je to blikající výstražné světýlko. Je potřeba si nad to sednout. Přesahuje to hranice případu Tchaj-wan, je potřeba se o tom pobavit s ministerstvem zahraničí, případně s předsedou vlády. To je věc, kterou bychom měli řešit společně.

Chcete tedy ministrem zahraničí a premiérem řešit obecně vliv Číny na Českou republiku?

Přesně tak. Měli bychom si nad to sednout a říct si, jak se k takovým věcem budeme stavět. Už to není o tom, jestli někdo má, nebo nemá jet na Tchaj-wan. To je v přístupu jednoho státu k jinému státu a o suverenitě států. Ale nechci dělat nějaké unáhlené závěry, jsem předsedou Senátu asi šest hodin.

Budete to chtít řešit i s prezidentem Milošem Zemanem? Podle serveru Aktuálně dopis původně dorazil na Hrad, ten ho pak dal s vlastním přípisem Kuberovi.

Zítra budu shodou okolností na uvádění předsedy Nejvyššího soudu (Pavla) Šámala do funkce (ústavního soudce - pozn. red.). Jestli se tam na to dostane řeč, to nevím. Ale spíš by si to zasloužilo jiný typ jednání. Každopádně velmi respektuji, že ten, kdo určuje zahraniční politiku České republiky, je vláda, nikoliv pan prezident, při vší úctě. Ani předseda Senátu.