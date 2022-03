Nový ředitel Vojenských lesů vzejde z šesti uchazečů. Původně postoupilo jen pět

Novinky za začátku února po uzavírce přihlášek informovaly o tom, že do výběrového řízení na generálního ředitele se přihlásilo šest uchazečů. Některé přihlášky ovšem mohly dorazit poštou ještě tři dny po lhůtě, která uplynula 3. února.

Celkový počet zájemců se pak ustálil na čísle devět, z nichž pět postoupilo do užšího výběru, následně skupinu dodatečně rozšířil ještě šestý uchazeč. Stalo se tak předminulý týden.

„Jeden z uchazečů se odvolal proti nezařazení do výběrového řízení. Po přehodnocení a prověřování ministerstvo obrany nakonec jeho odvolání vyhovělo. Celkem je tedy šest uchazečů,“ sdělila v pátek na dotaz Novinek Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení resortu. Výsledky by podle ní měly být známé v nejbližší době.

Novinky se na okolnosti jeho postupu do užšího výběru zeptaly také Mánka, v minulosti nechtěl svou případnou účast v soutěži komentovat. Nyní na SMS zprávu neodpověděl.

V původním výběru do druhého kola má být podle informací redakce bývalý ředitel VLS Jiří Janota, který v současnosti například zastává pozici předsedy Českomoravské myslivecké jednoty.

Janota státní podnik vedl od roku 2009, kdy jej do čela VLS jmenoval tehdejší ministr obrany Martin Barták, až do roku 2014. Tehdy jej odvolal z čela firmy někdejší šéf resortu Martin Stropnický (ANO). Po jeho konci v podniku na něj ze strany firmy byla podána žaloba kvůli údajnému bezdůvodnému obohacení o 1,7 milionu korun, když si nechal vyplatit odměny. Spor u civilního soudu Janota prohrál a musel z rozhodnutí soudu část peněz vrátit, což učinil.

Do druhého kola měl postoupit také současný ředitel divize VLS Mimoň Roman Vohradský. Právě jeho éry se měla týkat nynější vládou pozastavená kontroverzní, podle mnohých i nevýhodná, směna pozemků mezi VLS a státním podnikem Lesy ČR schválená minulou vládou Andreje Babiše (ANO).

Posledním účastníkem soutěže by měl být Michal Pernica. Ten z pozice ředitele společnosti Lesy Colloredo-Mansfeld spravuje pozemky na Dobříšsku, jež patří stejnojmennému významnému aristokratickému rodu.

Vojenské lesy a statky ČR, které spravují zhruba 126 tisíc hektarů lesní půdy v zemi, hledají nového generálního ředitele poté, co na konci prosince ministryně obrany Jana Černochová (ODS) odvolala kvůli manažerským pochybením někdejšího ředitele podniku Petra Krále.

Nekula ovšem nevybral ani jednoho a hodlá vyhlásit novou soutěž, což by se mělo stát v řádu týdnů. Nově však podle ČTK chce Nekula zapojit i personální agenturu, což jmenování nového ředitele oddálí. K vyhlášení nové soutěže by mohlo dojít v následujících měsících, do té doby podnik povede dál pověřený ředitel Jiří Groda.