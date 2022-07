Nový místopředseda STAN: Praha bude oříšek, pokusíme se to otočit

Na sobotním sněmu jste zvolili nové vedení v návaznosti na nedávné kauzy okolo hnutí STAN a vy jste jedním z nových místopředsedů. Ve svém kandidátském projevu jste částečně zkritizoval to, jak se k těmto problémům hnutí postavilo a komunikovalo je. Teď máte možnost to změnit, budete se v této oblasti angažovat?

Rozdíl mezi posledním a tímto sněmem je ten, že dnes máme velký poslanecký klub, který spolu čile komunikuje. Tento velký klub v rámci toho, co se začalo dít těsně po volbách, měl pocit, že jsme blbě odkomunikovali odjezd Jana Farského do Ameriky, že jsme ne úplně dobře komunikovali okolo ministerské angažmá Věslava Michalika. Kdyby se to vzalo za lepší konec, to celé mohlo dopadnout úplně jinak a nemuselo to nadělat tolik škody.

Na to, co se stalo kolem Petra Hlubučka jsme nemohli odpovědět žádnými výmluvami nebo mlčením, museli jsme reagovat rychle a velmi razantně, což se podle mě stalo.

Segment krizové komunikace jsme neměli tolik obsazený čili to byl důvod, proč jsem si vlastně o tuto agendu v kandidátském proslovu řekl. Pětadvacet let jsem fungoval v médiích, takže vím, jak uvažují novináři a jak by měli uvažovat politici. To považuji za velkou výhodu, kterou nemá úplně každý. Zároveň bych se chtěl věnovat volbám a volebním strategiím, to mám vystudované.

Teď budete mít zhruba dva měsíce, abyste nabrali zpátky ztracená procenta u voličů. Máte už připravenou nějakou strategii?

První realistické měření podle mě nebude zítra, ale bude třeba v říjnu, spíš v listopadu. V listopadu podle mě budeme vědět, jak na tom jsme. Do té doby nemá cenu se z toho hroutit, protože politika není výstup na Mount Everest, ale řeka, která teče a nemá cenu páchat teď rituální sebevraždy, ale počkat si tři, čtyři měsíce a dozvíme se, jak jsme tím prošli nebo neprošli.

Jak odhadujete výsledky STAN v Praze, které zasáhla kauza Dozimetr?

Praha bude velký oříšek, protože ta dostala skutečně těžký zásah. Budeme se snažit tu zatáčku vybrat nejlépe, jak umíme. Budeme se snažit otáčet ten současný dojem, který vyvolala kauza Petra Hlubučka (bývalý šéf pražské buňky STAN nyní obviněný v kauze, pozn. red.) do nějakého jiného vnímání. Máme na to dva měsíce, takže to bude sprint. K tomu se dostaneme pravděpodobně v nejbližších dnech.

Jak chcete změnit ten názor voličů STAN, kteří se třeba v důsledky této kauzy od hnutí odklání? Máte už nějaké konkrétní plány?

Mám, ale to vám teď říct nemůžu.

Čím by se dali pražští voliči přesvědčit?

Máte vlastně dvě možnosti, jak to voliči mohou v extrému vnímat. Jeden extrém, který je myslím právě teď, tak je „ti Starostové mají svého Hlubučka, katastrofa a děs“. Anebo si na druhé straně mohou v září říct, že to hnutí je plné skvělých a talentovaných lidí, kteří nás mnoho udělali a obce a města, o které se starají, vypadají výborně, tak jim to přece nezkazí jedna černá ovce, která šlápla vedle.

To jsou dva extrémy, ve kterých se budeme pohybovat a já doufám, že se dostaneme, co nejdál v tom druhém. Důležitou podmínkou je, že jako pražský lídr zůstal Petr Hlaváček, což podle mě velmi dobrá volba, má přirozenou autoritu a přirozené charisma. Obměnila se také kandidátka. Na to, co se stalo kolem Petra Hlubučka jsme nemohli odpovědět žádnými výmluvami nebo mlčením, museli jsme reagovat rychle a velmi razantně, což se podle mě stalo.

To, jak uspějeme, nebo neuspějeme si řekneme 24. září, až se sečtou volební výsledky.

Neobáváte se, že během zbývajících dvou měsíců do voleb může vyplout ke kauze ještě něco napovrch?