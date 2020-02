Nové přehrady mají zadržet, co naprší

Na omezené podzemní zdroje spoléhat nelze. Ani hlubší vrty nejsou podle mluvčího úřadu Vojtěcha Bílého dlouhodobým řešením. Pro Česko je klíčové to, co naprší. Voda ale rychle odtéká pryč, i proto, že desítky let se odvodňovalo. Proto stát chystá kromě podpory záchytných nádrží ve městech hlavně budování nových přehrad.