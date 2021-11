Nová vláda se rýsuje, o některých ministrech je už jasno

Státní kasu by měl převzít dlouholetý šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, jeho stranická kolegyně Jana Černochová by měla usednout do čela ministerstva obrany a Martin Kupka by měl převzít část portfolia stávajícího dvojjediného ministra Karla Havlíčka (za ANO), konkrétně resort dopravy.

SPOLU mají připadnout ještě ministerstva životního prostředí, kultury a resort pro vědu, výzkum a inovace, jejichž obsazení je zatím nejasné. Jisté není zatím ani to, kdo povede ministerstvo spravedlnosti. Dle dohod by se mělo jednat o nominanta ODS, přičemž nejčastěji se skloňují jména Pavla Blažka, který již v minulosti tento post zastával ve vládě premiéra Petra Nečase (ODS), a dlouholetého poslance, respektive novopečeného šéfa pražské ODS Marka Bendy.

Relativně jasněji se zdá být v táboře PirSTAN. Ministrem vnitra by měl být lídr STAN Vít Rakušan. Resort průmyslu a obchodu převezme po Havlíčkovi starosta z Dolních Břežan Věslav Michalík. Další nominant STAN, konkrétně Petr Gazdík, by měl vést ministerstvo školství. Hnutí připadne i opětovně zřízený post ministra pro evropské záležitosti.

Tři křesla v kabinetu by měli dodat Piráti. Resort místního rozvoje spolu s agendou digitalizace by měl převzít předseda strany Ivan Bartoš. Do Černínského paláce na ministerstvo zahraničí by mohl zamířit poslanec Jan Lipavský a legislativu by mohl mít na starost další z poslanců Jakub Michálek.