Nepoučila se, v boji s virem selhává, pustila se opozice do vlády

Není to ani měsíc, co Češi mohli definitivně odložit roušky, a vláda už opět zvažuje jejich plošné nošení. Česko má totiž nejvíce covid pozitivních pacientů od propuknutí nákazy. Podle opozice je to tím, že se vláda premiéra Andreje Babiše z první vlny nepoučila.