Není to tak dramatické, říká Zaorálek k výhradám UNESCO k centru Prahy

Podle Zaorálka je předčasné dělat nějaké závěry. „Zazněly nějaké výhrady, proběhlo setkání, UNESCO bude čekat na to, jakým způsobem budeme reagovat a jak se vypořádáme s těmi výhradami,“ řekl ve čtvrtek ve Sněmovně novinářům Zaorálek.

Výhrady se podle něj týkají i legislativy. „Informovali jsme, jak vypadá příprava stavebního a památkového zákona. Je to těžký úkol - připravit stavební zákon. Ale máme dohodu. Ochráníme si to, co potřebujeme,“ tvrdí Zaorálek.