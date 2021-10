Není doba na to řešit neschopnost prezidenta vykonávat úřad, řekl Vystrčil

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) není teď doba na to uvažovat v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta Miloše Zemana o užití článku 66 české ústavy. Vystrčil to řekl v Telči na Jihlavsku, kde hlasoval ve volbách do Poslanecké sněmovny.