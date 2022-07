Nemůžeme si dovolit experimenty, tvrdí Šmarda. Přesto strana v Táboře kandiduje s SPD

Do party pak přibrali ve Znojmě Zemanovce, v Novém městě nad Metují zase hnutí ANO. „Hnutí ANO v Novém městě nad Metují kandidátku nestaví. Pouze jedna členka je na kandidátní listině Sdružení nezávislých kandidátů Za Lepší Nové město,” uvedl k tomu pro Novinky manažer hnutí ANO Jan Richter.

ČSSD v Praze představila trumf do senátních voleb: expremiéra Špidlu

ČSSD v Praze představila trumf do senátních voleb: expremiéra Špidlu Domácí

Šéf sociální demokracie Šmarda Novinkám ke koalicím s komunisty řekl, že jde o místní specifika. „Záměrem vedení strany to není, my se snažíme uzavírat centrálně koalice se stranami, které nám jsou bližší. A určitě to ale není směr, kterým se chce ČSSD ubírat,“ uvedl.