Nemusím všechno vědět. O Hamáčkově cestě do Moskvy se Babiš dozvěděl z Twitteru

Premiér Andrej Babiš (ANO) se o plánované cestě ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy dozvěděl z Twitteru. Podle něj byl šéf sociálních demokratů pověřen „koordinací složek”, o které nebyl premiér do detailu informován. Tím hlavním pro něj je, že se cesta do Moskvy neuskutečnila. Co míní koordinací složek, neuvedl.