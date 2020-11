Nemocnice na Vinohradech zrekonstruovala porodní oddělení. Ženy mají větší soukromí

„Zrekonstruovali jsme porodní sály a to v tom smyslu, aby nebyla jedna velká místnost, kde se ty pacientky zároveň vidí, nebo slyší, ale v tom smyslu, že každá má apartmánový box, vlastně místnost se sociálním zázemím, kde můžou samozřejmě v soukromí rodit samy, v doprovodu partnera,” vysvětlil primář gynekologicko-porodnické kliniky Michael Halaška.

„Naše koncepce není taková, že bychom chtěli být velkoobjemovou porodnici typu VFN Podolí nebo Motol, my se více snažíme o intimnější atmosféru, jsme menší, ale o to více se specializujeme na různá komplikovaná těhotenství, ať už jsou to pacientky s preeklampsií nebo rodičky s nádorovým onemocněním,” řekl Novinkám primář.