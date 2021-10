Nemocnice: Léků proti covidu je dost, řekněte si o ně. Hlavně včas

Podobný názor má primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka Hana Roháčová. „Samozřejmě musí pacienta poslat někdo z terénu, protože pacient o tom neví nebo si to nespojí, takže je to věc praktických lékařů a specialistů, kteří mají v péči rizikové pacienty,“ řekla Právu.

U rizikových pacientů stačí i prokazatelně úzký kontakt s nakaženým, pokud nejsou plně očkovaní, nebo je u nichž předpoklad, že ochrana po vakcíně není dostatečná. V takovém případě může praktik domluvit léčbu i bez toho, aby měl pacient pozitivní test na covid. Musí to být ale do čtyř dnů od posledního kontaktu s nakaženým.

„Některé pacienty, kteří byli odesláni na podání monoklonálních protilátek, jsme však rovnou přijali k hospitalizaci, což považujeme za vedlejší produkt. Dostali se do nemocnice o chvíli dřív, než by se jejich stav zhoršil natolik, že by je to ohrozilo na životě,“ přiblížila fungující praxi mluvčí Nemocnice České Budějovice Iva Nováková.